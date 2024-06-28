sonyazhytkova .28 июня, 2024 0

BET+ випустив новий трейлер кримінальної серії "Сімейний бізнес" Карла Вебера, у головній ролі якої знімається Ерні Гадсон.

П'ятий сезон стартує на платформі BET+ 4 липня з двома епізодами, а надалі нові серії виходитимуть щочетверга. Заключний епізод вийде 29 серпня.

Сюжет розповідає про родину Данканів, які стикаються зі складними випробуваннями, що ставлять під загрозу все, що вони побудували. На цей раз вороги знаходяться всередині сім'ї, і звинувачувати в цьому їм нікого, окрім себе самих. П'ятий сезон зосереджується на внутрішньому конфлікті між Л.С. Данканом (Ерні Гадсон) і його родиною, а найбільшої загрозою є один із його синів.

Виконавчими продюсерами серіалу є Карл Вебер, Н.Д. Браун, Ерні Гадсон та Трей Хейлі. Продюсерами виступають Джеффрі Дампсон, Волтер Ніксон, Шон Рінгголд, Ейб Браун, Грег Андерсон і Вероніка Ніколс. Режисером серіалу є Трей Хейлі.

Джерело: Deadline