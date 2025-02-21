sonyazhytkova .21 февраля, 2025 0

Лише через місяць після прем'єри другого сезону, науково-фантастичний серіал "Розрив" побив всеі рекорди переглядів, вразивши глядачів. Це стало несподіванкою, адже між сезонами було майже три роки перерви.

"Розрив" став найпопулярнішим шоу на платформі за кількістю унікальних глядачів, які приєдналися після прем'єри другого сезону 17 січня. Крім того, серіал набрав 589 мільйонів хвилин перегляду серед американських глядачів, а нові серії виходять щотижня до 21 березня.

Перший сезон отримав високі оцінки, зокрема 97% на Rotten Tomatoes, а нові епізоди другого сезону утримують майже ідеальний рейтинг 98%. Попри великий бюджет, чутки свідчать, що другий сезон став ще дорожчим — витрати зросли на 20 мільйонів доларів за серію. Однак великий успіх шоу, без сумніву, виправдовує ці витрати. Перший сезон приніс Apple TV+ понад 200 мільйонів доларів, і другий обіцяє не менш вражаючі результати.

"Розрив" привертає увагу не тільки унікальним сюжетом, а й вдалим поєднанням жанрів. Історія про Марка Скаута (Адама Скотта), який бере участь у програмі "поділу", що розділяє його спогади про роботу і особисте життя, починається як корпоративна драма, але швидко перетворюється на науково-фантастичний трилер, сповнений загадок і напруги.

Серіал глибоко досліджує питання корпоративної культури, де розділення життя на роботу та особисте стає абсурдною, але реалістичною практикою. У другому сезоні ці теми посилюються, висміюючи поверхневі реформи на робочих місцях. Завдяки гострій соціальній критиці та високій якості виробництва, "Розрив" має всі шанси залишатися актуальним і популярним для глядачів, гарантуючи подальший успіх на Apple TV+.

Джерело: Мovieweb