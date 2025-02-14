sonyazhytkova .14 февраля, 2025 5

Amazon продовжує свій успішний проєкт, і це рішення стало логічним, адже серіал вже встиг стати однією з найбільших сенсацій компанії.



До третього сезону "Володаря Перснів: Персні Влади" приєднуються нові режисери — Шарлотта Бряндстрьом, Санаа Хамрі та Стефан Шварц. Зйомки розпочнуться вже навесні, а Бряндстрьом, яка працювала над кількома епізодами попередніх сезонів, повертається до проєкту як виконавчий продюсер та режисер.

Разом із нею працюватимуть Хамрі, що зняла частину другого сезону, і Шварц, який вперше долучиться до проєкту. Кожен з них відповідатиме за кілька серій, додаючи свою інтерпретацію до захоплюючих подій.

Третій сезон обіцяє бути ще більш масштабним, і творці серіалу готові занурити глядачів у нові, невідомі куточки Середзем’я. Усі очікують на розкриття нових сюжетних ліній, що знову захоплять і зачарують фанатів фентезі.

Джерело: Deadline