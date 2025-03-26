sonyazhytkova .26 марта, 2025 3

Відчайдушний сміттяр, геймер і Джек Блек у ролі… Стіва? Warner Bros. представив новий трейлер фільму за культовою відеогрою.

"Minecraft: Фільм", який стане першою в історії ігровою адаптацією у форматі лайв-екшен, об’єднав в одному світі Джейсона Момоа, Джека Блека, Емму Майєрс ("Венздей"), Дженніфер Кулідж та ще кількох відчайдухів. Сюжет розгортається навколо четвірки невдах, які випадково провалюються в піксельний світ Overworld і мусять не лише знайти шлях додому, а й відбитися від зомбі та пліглінів.

Режисером стрічки став Джаред Гесс ("Начо Лібре"), а за сценарій відповідали автори "LEGO Фільму" та інших проєктів, що вміють поєднувати ностальгію та комедію.

Прем’єра фільму відбудеться 4 квітня 2025 року. Тож поки у вас ще є час натренуватися у крафті мечів і збудувати затишний кубічний бункер. Хто знає, раптом портал відкриється і у вашій вітальні?