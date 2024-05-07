sonyazhytkova .7 мая, 2024 5

Шоу стане останнім етапом у серії "Vs", попередніми частинами якої були "Депп проти Герд", "Кім проти Каньє: Розлучення" і "Варді проти Руни: Судове протистояння". Виробництво покладено на компанію Optomen з метою запуску у червні.

У центрі сюжету - конфлікт між всесвітньо відомою зіркою Тейлор Свіфт та виконавчим директором музичної індустрії Скутером Брауном. Це розслідування розкриє суперечку на суму 300 мільйонів доларів, що виникла після того, як Браун придбав права на перші шість альбомів Свіфт. У програмі виступлять юридичні експерти, журналісти та особи, близькі до обох сторін, які представлять кожний бік суперечки. Свіфт стверджувала, що продаж був проведений без її участі, і вона зараз не може викупити свої записи. Браун відповідає, що співачка відмовилася від переговорів і замість цього спровокувала гучний конфлікт, мобілізуючи свій фанатський базис проти нього. Теми дослідження охоплюватимуть важливість власності на музику, гендерні аспекти в музичній індустрії та вплив фанатів.

Шарлотта Рід, віце-президент замовлень, мереж та стрімінгу в WBD UK & Ireland, зауважила, що конфлікт між Тейлор Свіфт та Скутером Брауном став відомим у всьому світі, переносячи дискусії зі стін конференц-залу у соціальні мережі. Це стало цікавим сюжетом для глядачів, які вже віддані популярному формату документальних фільмів, такому як "Vs" на Discovery+.

Рід замовила шоу, виконавчий продюсер якого - Метт Рід для Warner Bros. Discovery у Великобританії та Ірландії. Нік Хорнбі та Сара Еглін - виконавчі продюсери Optomen, яка є частиною All3Media.

Джерело: Deadline