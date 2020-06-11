Анастасия Лях .11 июня, 2020 6

На днях, как мы уже писали, потоковый сервис HBO Max изъял из своего каталога легендарную мелодраму «Унесенные ветром», объяснив решение наличием в фильме расизма.

Руководство платформы пообещало позже вернуть картину в базу, но с пояснениями исторического контекста и критикой расизма. После этого «Унесенные ветром» мгновенно стали хитом продаж на Amazon. В частности, резко вырос спрос на специальное юбилейное издание, приуроченное к 70-летию фильма, а также на платный просмотр на Amazon Video, сообщает Variety.

Напомним, действие «Унесенных ветром» происходит во время гражданской войны в США между югом и севером за отмену рабства. Главная героиня Скарлетт — южанка, которая держит рабов и ненавидит янки (северян), которые показаны в фильме в довольно негативном ключе.