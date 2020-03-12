Анастасия Лях .12 марта, 2020 9

На фото: Кадр из фильма "Последний охотник на ведьм"

Об этом рассказал исполнитель главной роли Вин Дизель изданию Collider. По словам актера, сиквел уже официально находится в разработке.

Напомним, оригинальный фэнтезийный боевик вышел на экраны в 2015 году. Его действие разворачивалось в современном мире, в котором сохранились ведьмы и охотники на ведьм со времен средневековья, научившиеся скрываться среди простых людей. Помимо Дизеля в фильме снялись Элайджа Вуд, Майкл Кейн и звезда «Игры престолов» Роуз Лесли.

При бюджете в 90 миллионов долларов картине удалось собрать в мировом прокате лишь 147 миллионов, что практически провальный результат. Тем не менее студия Lionsgate рискнула запустить продолжение. По словам Дизеля, она уже наняла сценариста, но кого именно, актер не сообщил.

Сроки производства сиквела пока не называются, так как проект находится на самой ранней стадии препродакшена.