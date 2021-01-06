Анастасия Лях .6 января, 2021 16

Пэтти Дженкинс, постановщица фильмов «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина : 1984», назвала работу со студией Warner «междоусобной войной», пишет The Playlist.

По словам Дженкинс, изначально руководство Warner видело в ней не реального режиссера и сценариста с собственным взглядом на сюжет и героиню, но просто «женщину», которая ходила бы по площадке, но ничего не решала, зато обеспечила бы студии «гендерно прогрессивный» взгляд на супергеройскую вселенную.

«Они даже не прочли мой сценарий…», — рассказала постановщица, которая, как оказалось, была привязана к проекту с 2004 года. По ее словам, боссы видели Диану как суровую воительницу, размахивающую мечом налево и направо и эффектно сносящую головы плохим ребятам, тогда как Дженкинс настаивала на образе гуманистки и миротворца. В целом сценарий первой « Чудо-женщины» переписывался около тридцати раз.