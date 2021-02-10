Анастасия Лях .10 февраля, 2021 13

Как сообщает Variety, создательница «Хищных птиц» Кэти Янь снимет научно-фантастическую комедию на тему расовых и гендерных конфликтов.

Фильм под названием «Очищение» расскажет об Америке недалекого будущего, где распри на расовой и гендерной почве превратились в ежедневные жестокие стычки. Чтобы избежать социальных войн, власти вводят программу специфической вакцинации. Вакцина предлагает иллюзорную реальность, в которой белые видят вокруг себя исключительно белых, черные — исключительно черных, женщины — женщин, а мужчины — мужчин.

Эксцентричный проект финансирует компания FilmNation, на счету которой обласканная критиками «Перспективная девушка» с Кэри Маллиган. Актерский состав и сроки производства пока неизвестны.