Анастасия Лях .3 февраля, 2021 14

Потоковый сервис Netflix готовит оригинальный боевик под названием «Мать». Джей Ло выступит продюсером и исполнительницей главной роли.

Лопес сыграет наемную убийцу, которая много лет скрывается от врагов, но вынуждена выйти из тени, когда угроза нависает над жизнью дочери.

Над проектом работает целиком женская команда. Сценарий написали Андреа Берлофф («Голос улиц», «Адская кухня») и Миша Грин (сериал «Страна Лавкрафта»). В режиссерском кресле находится Ники Каро («Северная страна», «Жена смотрителя зоопарка», игровой ремейк диснеевской «Мулан»).

Инсайдеры называют «Мать» феминоцентричной версией культового «Леона».