Рид Морано, известная по работе над
Сценарий по книге напишет сам Чарли Кауфман, автор независимых фильмов «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация»,
Больше о проекте пока ничего неизвестно. Актерского состава и даты релиза нет.
Анастасия Лях .10 октября, 2020 0 3
На фото: Кадр из сериала "Рассказ служанки"
Рид Морано, известная по работе над
Сценарий по книге напишет сам Чарли Кауфман, автор независимых фильмов «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация»,
Больше о проекте пока ничего неизвестно. Актерского состава и даты релиза нет.
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