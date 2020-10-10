Анастасия Лях .10 октября, 2020 3

Рид Морано, известная по работе над сериалом-антиутопией «Рассказ служанки», экранизирует роман Йоко Огавы «Полиция памяти», сообщает Deadline.

Сценарий по книге напишет сам Чарли Кауфман, автор независимых фильмов «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация», «Нью-Йорк , Нью-Йорк» , «Аномализа». Действие развернется на некоем острове, на котором загадочно исчезают вещи, а обладатели исчезнувших вещей ничего о них не помнят, так как Полиция памяти стирает воспоминания. Но, естественно, находится тот, кто помнит и пытается сражаться за правду.

Больше о проекте пока ничего неизвестно. Актерского состава и даты релиза нет.