sonyazhytkova .10 апреля, 2025 5

Ще до того, як на екрани вийде другий сезон одного з найуспішніших серіалів останніх років, HBO офіційно замовив третій. "Останні з нас" не просто повертається — він розростається, поглиблюючи свою драму і занурюючи глядача в ще темніші та емоційніші глибини спустошеного світу.

Наразі не вирішено, чи стане третій сезон фінальним. Та творці шоу — Ніл Дракманн і Крейґ Мейзін — раніше зазначали, що розглядають чотири сезони як ідеальну форму для адаптації обох частин культової гри від "Naughty Dog".

Другий сезон складатиметься з семи епізодів і охоплюватиме частину подій "Останніх з нас: Частина друга". Автори серіалу заспокоїли фанатів, запевнивши: поспіху в розповіді не буде.

Дія серіалу розгортається через двадцять років після краху цивілізації. Джоел (Педро Паскаль) і Еллі (Белла Рамзі) пройшли крізь жахи та втрати в першому сезоні — але попереду їх чекає ще важчий шлях. Наступна глава переносить нас на п’ять років уперед: світ став ще жорстокішим, а стосунки між головними героями — ще складнішими.

Окрім Паскаля і Рамзі, у другому сезоні повертаються Ґабріель Луна та Рутина Веслі. До касту приєдналися Кейтлін Дівер, Ізабела Мерсед, Янг Мазіно, Аріела Барер, Таті Ґабрієль, Денні Рамірес, Джеффрі Райт та інші. У гостьовій ролі з’явиться легендарна Кетрін О’Гара.

Тож готуйтесь: постапокаліптичний світ, який ми полюбили за його жорстокість і ніжність, продовжить розкривати свої рани. І, схоже, у третій частині вони кровоточитимуть ще глибше.

Джерело: Deadline