Анастасия Лях .1 февраля, 2020 6

Да-да , отныне съемки сексуальных сцен в американском кино будут регулироваться перечнем правил. Это, конечно же, результат эпидемии секс-скандалов о домогательствах в голливудской индустрии.

Как пишет Independent, Американская актерская гильдия и Американская федерация деятелей радио и телевидения совместной инициативой приняли свод правил, призванных контролировать всякую пикантность на съемочной площадке.

Отныне на съемках сцен интимного характера будут присутствовать некие координаторы, которые будут по отдельности проводить беседы с продюсерами, режиссерами и актерами как на подготовительном этапе, так и во время непосредственно съемочного процесса.

Эти координаторы получили название Ассоциация экспертов по интимным сценам. Глава Ассоциации Аманда Блюменталь отмечает, что правила по возможности будут гибкими и смогут варьироваться в зависимости от каждой конкретной ситуации.