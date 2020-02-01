Как пишет Independent, Американская актерская гильдия и Американская федерация деятелей радио и телевидения совместной инициативой приняли свод правил, призванных контролировать всякую пикантность на съемочной площадке.
Отныне на съемках сцен интимного характера будут присутствовать некие координаторы, которые будут по отдельности проводить беседы с продюсерами, режиссерами и актерами как на подготовительном этапе, так и во время непосредственно съемочного процесса.
Эти координаторы получили название Ассоциация экспертов по интимным сценам. Глава Ассоциации Аманда Блюменталь отмечает, что правила по возможности будут гибкими и смогут варьироваться в зависимости от каждой конкретной ситуации.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую