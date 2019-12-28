Анастасия Лях .28 декабря, 2019 8

Постапокалиптическая научная фантастика с Дэйзи Ридли и Томом Холландом наконец-то доберется до зрителей. Но увидеть ее можно будет не в кинотеатрах, а на стриминговой платформе Apple, сообщает Variety.

Напомним, «Поступь хаоса» — проект-долгострой Дага Лаймана, режиссера «Идентификации Борна» и «Грани будущего», основанный на одноименной трилогии романов Патрика Несса. Действие разворачивается в будущем, когда человечество выкосил вирус, а оставшиеся в живых перебрались на другую планету-колонию . В новом мире, похожем на тоталитарное государство, ни у кого нет приватности и секретов, так как благодаря загадочной субстанции под названием «шум» (потоку звуков и образов) все слышат мысли друг друга. Но где-то есть место абсолютной тишины. И есть люди, способные эту тишину генерировать.