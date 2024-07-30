sonyazhytkova .30 июля, 2024 10

Відомий режисер Кевін Сміт, який прославився своєю роботою над фільмом "Клерки", опублікував трейлер до своєї нової стрічки "The 4:30 Movie".

Події фільму розгортаються влітку 1986 року та слідують за трьома 16-річними друзями, які щосуботи потай проникають у місцевий кінотеатр. Головний герой, Браян (Остін Зажур), запрошує дівчину, яка йому дуже подобається, Мелоді (Сієна Агудонг), на сеанс фільму з віковими обмеженнями. Це веде до низки комічних пригод, оскільки самозакоханий менеджер кінотеатру (Кен Джонг) і підліткові суперечки стають на заваді планам Браяна.

Кевін Сміт підкреслив, що його новий фільм є особистою шаною кінофільмам Джона Хьюза, які він любив у дитинстві.

"Це моя особиста поема до фільмів Джона Хьюза, які я дивився, коли був дитиною, знята в тому самому кінотеатрі, де я їх переглядав!", - написав Сміт в Instagram. "The 4:30 Movie розповідає історію мого рідного міста Хайлендс та сусіднього Атлантик-Хайлендс, де знаходиться кінотеатр Smodcastle Cinemas".

У стрічці також зіграли Джастін Лонг, Розаріо Доусон, Джейсон Біггс, Джейсон Лі, Метод Мен, Кейт Мікуччі, Рейчел Драч, Сем Річардсон, Адам Паллі, Джейсон Мьюз, Браян О’Халлоран, Джефф Андерсон та Харлі Квінн Сміт.

Прем'єра "The 4:30 Movie" в кінотеатрах відбудеться 13 вересня.

Джерело: Deadline