sonyazhytkova .22 апреля, 2024 10

Актриса поділилася деталями про відкриття світу свого очікуваного самостійного фільму.

Розмовляючи з Total Film, Рідлі відкрила свої почуття про повернення у далеку-далеку галактику.

"Чесно кажучи, у мене були моменти, коли я думала: 'Не знаю, чи пам'ятаю, що робила [як Рей]'", - поділилася акторка. "Це дуже дивно. Все буде виглядати зовсім по-іншому з абсолютно новою командою. Моя ситуація змінилася. Можливо, тепер я буду серед дорослих, тоді як раніше була наймолодшою на зйомках, що вражає".

Актриса, що виконувала роль Рей у сиквелі "Зоряні війни", також висловила бажання співпрацювати з режисером Шарміном Обайд-Чіной над цим проєктом. "Я сподіваюся, що збережеться значна частина минулої команди. Хоча багато хто вже змінився, є ті, хто залишився нещодавно. Це створює особливу атмосферу спільної роботи. Але хто може передбачити майбутнє? Ще багато що залишається невідомим. Я сподіваюся, що процес буде природним, але це також нова пригода, і я не можу передбачити, як саме вона пройде".

До цього часу мало що відомо про майбутній фільм "Зоряні війни", окрім того, що він буде продовженням історії Рей - тепер Рей Скайуокер - через 15 років після "Підйому Скайуокера". Джедаї знаходяться в розпаді, коли вона намагається принести новий порядок у галактику і відновити Орден Джедаїв.

Рідлі поділилася цими висновками під час просування свого нового фільму "Молода жінка та море", де вона виконує роль першої жінки, що перепливла Англійську протоку. Вона розповідає про гру надхненною реальною постаттю, Гертруду "Труді" Едерле. "Мені завжди здавалося, що це розповідь про те, як хтось подолав протоку, порушуючи очікування, і мав підтримку від групи людей. Насправді, хто знає, як саме вона це зробила - чи за допомогою волі, чи наполегливості".

"Молода жінка та море" виходить 31 травня.

Джерело: Gamesradar