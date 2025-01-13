sonyazhytkova .13 января, 2025 7

Актор подав цивільний позов проти прокурорів штату Нью-Мексико, які намагалися звинуватити його у ненавмисному вбивстві після трагічної смерті операторки Галини Гатчінс у 2021 році на зйомках вестерну "Іржа".

У позові стверджується, що прокурори та слідчі діяли з "зловмисними намірами", намагаючись "сфабрикувати" справу, ігноруючи ключові докази, які, за словами Болдвіна та його адвокатів, могли довести його невинуватість.

Судовий процес проти Болдвіна стартував у липні 2024 року, але був припинений після виявлення нових доказів — схованки з набоями на знімальному майданчику. Суддя Мері Марлоу Соммер скасувала обвинувачення проти актора, хоча спеціальна прокурорка Карі Морріссі заявила, що ці докази не стосуються справи, і подала апеляцію. Проте в грудні 2024 року Морріссі відмовилася від апеляції, залишивши Болдвіна лише з цивільною справою, поданою сім’єю Гатчінс.

Тепер актор перейшов у наступ, як і обіцяв у грудневому інтерв’ю з актором Девідом Духовни. У новому позові Болдвін звинувачує прокурорів у переслідуванні "заради особистих або професійних інтересів". У заяві його адвокатів зазначено:

"Відповідачі мають нести відповідальність за свої зловмисні й незаконні дії щодо Болдвіна... Хоча жодне рішення у цій справі не може скасувати травму, спричинену погрозами ув'язнення, Алек Болдвін подав цей позов, щоб притягнути винних до відповідальності за грубі порушення законів". Наразі сума компенсації у справі не оголошена, а судові слухання ще не призначено.

Новий позов Болдвіна — лише черговий етап у довгій історії судових розглядів, пов'язаних із загибеллю Галини Гатчінс. Окрім початкового кримінального процесу проти актора та цивільного позову від матері, батька і сестри загиблої, окремий судовий процес ініціював чоловік Гатчінс, Меттью. Його результатом стала угода, яка передбачала завершення роботи над фільмом, щоб прибуток від нього спрямували сім'ї Гатчінс.

У березні 2024 року армієрку Ганну Гутьєррес-Рід засудили до 18 місяців ув’язнення за ненавмисне вбивство через недбалість у поводженні зі зброєю на майданчику.

Тим часом Болдвін намагається відновити кар’єру: з’являється на Saturday Night Live і знімає реаліті-шоу про своє життя. Однак анонсований проєкт поки що не вийшов.

Джерело: Мovieweb