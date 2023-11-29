sonyazhytkova .29 ноября, 2023 12

Режисер культової франшизи "Аватар", Джеймс Кемерон, офіційно підтвердив, що третій фільм цієї серії вийде на екрани у грудні 2025 року.

У нещодавньому інтерв'ю для TV New Zealand Кемерон розкрив стан робіт над "Аватар 3", натякаючи на те, що фільм успішно просувається під час багаторічного постпродакшну. За словами режисера, "Аватар 3" все ще йде за графіком і має "вибухнути" на великому екрані 19 грудня 2025 року.

"Аватар 3" не лише розкриє події "Шляху води", але й представить новий на'війський клан "Попілляних Людей", які проживають на вулкані. Як повідомив актор Сем Вортінгтон журналістам ComicBook.com минулого року, концепція того, що можна дослідити в "Аватар 3", є дуже захоплюючою.

"Близько 2015 року, коли моя дружина була вагітна, ми разом з Джеймсом Кемероном відкрили цю родинну історію. Я вже відчував, що стаю батьком і хотів пройти цю пригоду разом із сім'єю. Це було захопливо дізнатися, що ми можемо розповісти цю сагу через кілька фільмів", - поділився Вортінгтон.

Початково оголошувалося, що "Аватар" матиме навіть п'ять продовжень, і Кемерон вже наголосив, що він знімав значну кількість матеріалу для майбутнього "Аватар 4". Хоча сюжет цього продовження ще не розкрито, виглядає так, що він може перевищити очікування глядачів:

"Не можу розкривати деталі, але коли я подав сценарій для другого фільму, студія надала мені три сторінки зауважень. При поданні третього сценарію мені вже видали лише одну сторінку, отже, я вдосконалювався. При здачі сценарію для четвертого фільму, креативна директорка студії вислала мені листа, де було сказано: "Дідько Лисого...". Я запитав: "Де зауваження?", і вона відповіла: "Ось це зауваження". Тож, це трошки виходить за межі, але це позитивно!", - розповів Кемерон Collider.

Джерело: Сomicbook