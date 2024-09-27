sonyazhytkova .27 сентября, 2024 9

У трейлері популярного шоу Apple TV+ головні герої знову беруться за складні питання: вони допомагають своїм пацієнтам справлятися з викликами життя, коханням і втратами, водночас намагаючись розібратися у власних переживаннях.

"Shrinking" розповідає про терапевта Джиммі (Сігел), який, переживаючи горе, вирішує ігнорувати правила та відверто висловлювати свої думки клієнтам. Його рішення призводить до кардинальних змін у житті не лише пацієнтів, а й у власному. У другому сезоні Джиммі продовжує зміцнювати стосунки з донькою Еліс (Лукита Максвелл), сумуючи за покійною дружиною. Водночас доктор Пол Роудс у виконанні Форда намагається прийняти свій діагноз хвороби Паркінсона і поринає у романтичні стосунки з неврологинею доктором Джулією Барам (Венді Малік).

Серіал створили Білл Лоуренс, Бретт Голдстейн та Сігел, а також у ньому з’являються актори Кріст Міллер, Джессіка Вільямс, Люк Тенні, Майкл Юрі та Тед Макинлі. Перший сезон здобув визнання, принісши Сігелу номінації на премії "Золотий глобус" і "Еммі", а Вільямс – на "Еммі" в категорії "Найкраща акторка другого плану".

Прем'єра перших двох епізодів другого сезону відбудеться в середу, 16 жовтня, обіцяючи нові емоційні випробування та інтригуючий сюжет для глядачів.

Джерело: Deadline