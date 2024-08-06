sonyazhytkova .6 августа, 2024 7

На даний момент розробляється новий телевізійний серіал, який продовжить події після фільму "Джон Уік: Глава 4".

З моменту релізу першого фільму "Джон Уік" у 2014 році, франшиза набула небаченої популярності в Голлівуді, з кожною новою частиною перевершуючи попередню за касовими зборами. Хоча "Джон Уік: Глава 4", який вийшов у 2023 році, виглядав як фінал серії через загибель головного героя, історія ще не завершена.

За даними Deadline, Lionsgate розпочала роботу над новим телевізійним серіалом "Джон Уік: Під Високим Столом". Роберт Левін створить сценарій, а Чад Стахелскі, який відомий як директор франшизи, буде виконувати роль виконавчого продюсера та режисера пілотного епізоду. Телешоу продовжить історію безпосередньо після подій "Джон Уік: Глава 4", досліджуючи, як смерть Джона Уіка змінила баланс сил у Високому Столі.

У серіалі з’являться нові персонажі, які намагатимуться завоювати свої позиції у всесвіті, водночас деякі знайомі обличчя залишаться відданими старим порядкам, що може свідчити про їх повернення. Як зазначено у звіті, серіал "поєднає нове і старе, вносячи свіжі елементи у всесвіт Уіка". Хоча Кіану Рівз не приєднається до аксторського складу майбутнього проєкту, він візьме на себе роль виконавчого продюсера. Важливо, що розробка серіалу не завадить роботі над "Джон Уік 5".

Джерело: Мovieweb