sonyazhytkova .22 апреля, 2025 12

Минуло майже чотири роки з тріумфального камбеку Ендрю Гарфілда у "Людині-павук: Додому шляху нема", а фанати досі мріють побачити продовження його історії. І хоча актор не проти знову вдягнути червоно-синій костюм, він висуває важливу умову — фільм має бути не просто черговим блокбастером, а чимось дійсно унікальним.

Під час виступу на Middle East Film & Comic Con в Абу-Дабі Ендрю Гарфілда запитали, чи готовий він ще раз стати Пітером Паркером.

"Це мало б бути щось дуже дивне. Я б хотів, щоб це було несподівано, з креативною свободою, як у 'Людина-павук: Крізь всесвіт'", — поділився актор.

Гарфілд зазначив, що мультивсесвіт відкриває безмежні можливості для вшанування образу героя. Анімаційні "Спайдер-верс" уже довели, що Людина-павук може існувати у найрізноманітніших формах — і щоразу це працює. Перші два фільми буквально вибили двері у нову еру супергеройського наративу.

Попри любов фанатів, Ендрю досі не отримав свій третій сольний фільм — на відміну від колег Тобі Магвайра та Тома Голланда. Його поява в "Додому шляху нема" стала святом для фанатів і справжнім любовним листом до тріо Пітерів. І, схоже, на цьому історія ще не завершена…

Гарфілд поки що не з’являвся у мультфільмах "Спайдер-версу", але цілком ймовірно, що ми ще побачимо його там — бодай у камео. А тим часом, він готується до релізу драми" Після полювання", яка вийде вже цьогоріч.

Джерело: Gamesradar