sonyazhytkova .11 мая, 2024 11

У заключній частині серіалу персонаж Джейн Лінч, Сазз, померла. Проте, здається, це ще не кінець її історії.

Під час інтерв'ю для журналу People на вечорі "Магія музики для боротьби з хворобою Альцгеймера" 9 травня, 63-річна актриса розповіла, що її можна буде побачити і у четвертому сезоні серіалу.

"Ну, я - жертва вбивства, що вже не є тизером", - сказала вона. "Тому у мене є дуже гарні флешбеки".

Лінч додала, що "також з'явлюся ще одним способом", але не надала конкретики. "Я не хочу це розкривати, але я буду тут дуже часто", - сказала вона. "Я буду присутня в п'яти з десяти епізодів, тому я з нетерпінням чекаю".

У серіалі Лінч виконує роль Сазз, дублерки Стіва Мартина у трюках Голлівуду та втілює Чарльза-Гейдена Савіджа.

У четвертому сезоні, Чарльз, Мейбл Мора (Селена Гомес) та Олівер Патнем (Мартін Шорт) зануряться у розслідування та спробують встановити, хто стоїть за загибеллю Сазз.

Шоуранер Джон Хоффман підкреслив, що нова частина висвітлить тему "наслідків".

Також, до шоу повернеться Меріл Стріп, а до розслідування смерті дублерки долучаться Ева Лонгорія, Юджин Леві та Кумейл Нанджіані.

Джерело: Deadline