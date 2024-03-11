sonyazhytkova .11 марта, 2024 11

Віртуозний майстер кунг-фу, панда По, знову здобуває популярність на великому екрані!

У кіновсесвіті сталася насправді вражаюча подія: нова анімаційна стрічка "Кунг-фу Панда 4" розпочала свій шлях з блискучим дебютом, витіснюючи "Дюну 2" з лідерської позиції у касовому рейтингу цього тижня. Незграбний По зачарував глядачів своєю надзвичайною силою, заробивши фантастичних $58.3 мільйона від кіноглядачів у США протягом вихідних.

Тим часом, "Дюна 2" Деніса Вільнева, як і обіцяла, утрималася на своєму місці, проявивши стійкість і не відступивши без бою. Фільм зібрав $46 мільйонів, залишившись на другій позиції, та підняв загальні касові збори від початку прокату до $157 мільйонів у США та $368 мільйонів у всьому світі.

Але цього тижня перемога належала саме незграбному красеню, який вразив глядачів своєю витонченою грою! "Кунг-фу Панда 4" здобув найвищі касові показники серед усіх частин цього анімаційного франчайзу, починаючи від прем'єри оригінального фільму у 2008 році, коли перша частина заробила $60.2 мільйона.

Джерело: Мovieweb