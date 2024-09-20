sonyazhytkova .20 сентября, 2024 3

Тім Бертон обіцяє ще більше захоплюючих пригод, адже Netflix представив перше відео другого сезону хітового шоу, підтвердивши його вихід у 2025 році.

У короткому бекстейдж-відео, яке ви можете побачити вище, Джена Ортега знову втілює свою улюблену героїню - королеву смутку, разом із родиною Адамсів. Хоча деталі залишаються загадкою, ми бачимо знайомі локації з першого сезону, а нові епізоди будуть зняті під пильним оком Тіма Бертона. "Цей сезон перевершить усі ваші очікування і стане ще більш заплутаним", - стверджує Кетрін Зета-Джонс, яка грає роль Мортісії Адамс.

У наступному монтажі ми бачимо, як Мортісія прямує до Академії Невермор, Венздей виголошує промову, а також відбувається таємна зустріч. У фіналі тизера підтверджується, що новий сезон вийде в 2025 році.

Серед нових облич у касті - Стів Бушемі в ролі Баррі Дорта, Біллі Пайпер як Капрі, а також Евлі Темплтон, Оуен Пейнтер і Ноа Тейлор. Серед запрошених зірок - Джоанна Лумлі в ролі Бабусі, Танді Ньютон у ролі доктора Ферберна, а також Крістофер Ллойд, Френсіс О’Коннор, Хейлі Джоел Осмент, Гезер Матараццо та Юонас Суотамо.

Серіал вперше з'явився на екранах у листопаді 2022 року і швидко здобув популярність, ставши другим найпопулярнішим англомовним шоу на Netflix. Створений Альфредом Гоффом і Майлзом Мілларом під продюсерським наглядом Тіма Бертона, він розповідає про емоційно стриману 16-річну Венздей Адамс і її небезпечні пригоди в Академії Невермор.

Проєкт отримав дві номінації на Золотий глобус, зокрема в категоріях "Найкращий телевізійний серіал - мюзикл або комедія" та "Найкраща актриса - телевізійний серіал мюзикл або комедія" для Джени Ортеги. Завдяки своїй популярності "Венздей" продовжили на другий сезон у січні 2023 року, і тепер фанати з нетерпінням очікують нових захоплюючих моментів у житті їхньої улюблениці.

Джерело: Gamesradar