sonyazhytkova .27 марта, 2024 0

Фільм отримав ідеальний рейтинг на сайті — 100% на Tomatometer.

Після серії катастрофічних відгуків та отримання "Золотого малинового яблука" за перший фільм минулого року, ситуація раптово змінилася. У новій стрічці, що стала своєрідною метамовою у жанрі жахів, персонажі з "Вінні Пуха" вразили критиків та глядачів, здобувши їхнє визнання та підтримку.

Після виходу першого фільму у кінопрокат, аудиторія була шокована його насильством, але водночас помітила, що стрічка не виправдала їхніх очікувань у жанрі. Тим не менш, низький бюджет приніс кінопроєкту значні прибутки, і швидко було оголошено продовження. Через рік після виходу оригіналу на екрани вийшов сиквел, що стало приємним сюрпризом для глядачів та критиків. Нова стрічка не лише отримала високий рейтинг на Rotten Tomatoes, але й отримала позитивні відгуки від глядачів, які мали змогу побачити її під час обмеженого кінопрокату.

Джерело: Мovieweb