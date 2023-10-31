sonyazhytkova .31 октября, 2023 12

Знаменитий дует Kenan Thompson і Kel Mitchell знову разом після довгих років очікування у новому трейлері фільму "Good Burger 2".

Нове продовження "Good Burger 2" від Paramount+ обіцяє фанатам ностальгічні посмішки та нові пригоди. Фільм очікується на стрімінговій платформі вже в наступному місяці.

Сюжет стрічки розповідає про Декстера Ріда, який потрапив у складну ситуацію після неудачі зі своїм новим винаходом. Він повертається на роботу до "Гуд Бургеру" під опікою Еда, але спроби покращити своє становище з новим колективом, можуть призвести до загрози існування самого закладу.

Режисер фільму Філ Трейлл, а сценарій написали Кевін Копело, Гіт Сейферт і Джеймс III. У головних ролях повертаються Kenan Thompson і Kel Mitchell, а також зірковий ансамбль, включаючи Джоша Сервера, Лорі Бет Денберг, Алекса Р. Гібберта, Камайю Фейрберн і багатьох інших.

Джерело: Мovieweb