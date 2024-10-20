sonyazhytkova .20 октября, 2024 0

Трейлер до фільму "Каратекід: Легенди" обіцяє вражаюче відновлення популярної франшизи про бойові мистецтва.

У фільмі "Карате Кід: Легенди" містер Хан (Джекі Чан) вирушає до Міягі-До, щоб отримати допомогу від Деніела ЛаРуссо (Ральф Макіо) у підготовці молодого бійця Лі Фонга (Бен Ван) до його великої мети — стати новим Карате Кідом. Лі повинен навчитися боротися не лише з хуліганами, які його переслідують, але й підкорити серце своєї обраниці (Сейді Стенлі). Зворушливі моменти, захоплюючі тренування та хвилюючі змагання формують його шлях до самовдосконалення у світі бойових мистецтв, де спадок вчителів продовжує жити в новому поколінні.

Хоча творці "Кобра Кай" не залучені до цього проєкту, новий фільм залишається частиною одного всесвіту. Ми не будемо брехати, якщо скажемо, що сподіваємося на камео Джонні Лоуренса (Вільям Забка) та інших улюблених персонажів.

Серед акторського складу можна побачити Джошуа Джексона, Шонетт Рене Вілсон, Сейді Стенлі, Мінг-На Вен, Араміса Найт, Уайатта Олффа та Дженніфер-Лін Крісті. Це вже шостий фільм у франшизі "Карате Кід", останнім з яких став ремейк 2010 року з Джекі Чаном та Джейдоном Смітом.

"Кобра Кай", яка є канонічною частиною франшизи, продовжує розповіді про Деніела та Джонні, а також багатьох інших персонажів, які готують нове покоління майстрів бойових мистецтв.

Фільм "Карате Кід: Легенди" запланований до виходу на екрани 30 травня 2025 року.

Джерело: Gamesradar