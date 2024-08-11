sonyazhytkova .11 августа, 2024 6

Після прем'єри "Суперсімейка 2" у 2018 році фанати з нетерпінням очікували новин про третю частину. І ось, нарешті, на конференції D23 Disney офіційно оголосила про вихід "Суперсімейки 3".

Пітер Доктер, директор з креативних питань Pixar, оголосив, що проєктом "Суперсімейка 3" знову займеться Бред Бірд, режисер попередніх двох частин. Доктер підтвердив, що робота над новим фільмом вже розпочалася і Бірд активно працює над розробкою.

Бред Бірд, який був ключовою креативною силою обох попередніх частин, знову очолить анімацію. "Суперсімейка" – це унікальна відповідь Pixar на жанр супергероїв, сповнена ар-деко та середньомодерних мотивів, з подіями, що розгортаються в ретро-світі, де супергерої були під забороною. Завершення "Суперсімейка 2" з поверненням легалізації супергероїв відкриває нові горизонти для сюжету, обіцяючи захоплюючі повороти у новій частині.

В "Суперсімейка 3" ми можемо побачити, як сім'я Паррарів нарешті виступає як справжня суперкоманда, без потреби діяти в тіні. Раніше герої були змушені залишатися непомітними, але тепер, коли люди з надздібностями знову легалізовані, цікаво буде дізнатися, як цивільні особи реагуватимуть на їхнє повернення.

"Суперсімейка 2" представила нових супергероїв, що відкриває двері для ще більшого числа персонажів з надздібностями в третій частині. Можливо, новий фільм представить антагоніста з надприродними силами, який стане справжнім викликом для сім'ї Паррарів. Шанувальники з нетерпінням чекатимуть, як герої впораються з новими загрозами і як їхні сили будуть застосовані у боротьбі з новими викликами.

Джерело: Мovieweb