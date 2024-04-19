sonyazhytkova .19 апреля, 2024 0

Співтворець відомого детективного серіалу "Шерлок" нещодавно розкрив свої амбіції стосовно великого повернення, але цього разу у кінотеатрах.

У своєму інтерв'ю з Deadline Гейтіс висловив надію на перехід Шерлока Холмса та доктора Джона Ватсона на великий екран через фільм-повернення. Він зауважив, що складність полягає в тому, щоб зібрати разом Бенедикта Камбербетча та Мартіна Фрімана для цього проєкту.

Марк Гейтіс, співавтор серіалу "Шерлок" разом із Стівеном Моффатом, наголосив на викликах, пов'язаних із формуванням основного акторського складу для цього проєкту. Незважаючи на логістичні труднощі, його ентузіазм стосовно кіноадаптації залишається високим. Успіх потенційного фільму залежатиме від доступності провідних акторів, таких як Камбербетч та Фріман, які після своїх ролей у "Шерлоку" здобули значний кінематографічний успіх.

У розмові з The Guardian Гейтіс розглядав перехід на великий екран як логічний крок після завершення серіалу, але відзначив складнощі, порівнюючи свою ситуацію з невдалим випробуванням Едґара Райта у створенні фільму "Людина-мураха". Він сказав: "Люди думають, що можна просто махнути чарівною паличкою. Дуже складно привернути увагу людей і зняти фільми. Але, водночас, ми дійсно цікавилися зйомками для телебачення, бо любимо телебачення. Ми б хотіли зняти фільм про Шерлока. Це природне рішення".

"Шерлок" здобув визнання критиків завдяки гострому сценарію, переконливим виконанням і майстерною режисурою. Незважаючи на критику пізніших сезонів, серіал зібрав значну кількість нагород, включаючи "Еммі", "BAFTA" та "Золотий глобус". Особливо варто відзначити, що на 66-й церемонії вручення "Еммі" телешоу отримало нагороди за краще акторське виконання та сценарій.

З 2010 по 2017 рік серіал "Шерлок" випустив тринадцять епізодів протягом чотирьох сезонів та одного спецвипуску, вражаючи глядачів своїм сучасним підходом до класичних творів Сера Артура Конана Дойля.

Джерело: Мovieweb