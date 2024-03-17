sonyazhytkova .17 марта, 2024 8

Створення ремейку популярної класики про лепрекона виявилося чудовою можливістю для режисера Феліпе Варгаса повернутися до коренів історії.

День Святого Патріка означає одне в жанрі жахів - лепрекон. У червні стало відомо, що компанія Lionsgate займається ремейком цього культового фільму, тож фанатів хоррору чекає зустріч з ірландським терором на великих екранах. Хоча проєкт наразі на початковій стадії розробки, режисер Феліпе Варгас ділиться своєю візією майбутнього фільму.

"Мене надзвичайно вразило можливість приєднатися до цього проекту. Франшиза про лепрекона — це дійсно захоплюючий світ. Його унікальність полягає у безмежності, у відсутності необхідності прив'язуватися до реальності. Тут можна дозволити собі будь-які жахливі, сексуальні, божевільні витівки. Ми все ще шукаємо правильний тон, баланс між жахом і комедією. Мені б хотілося, щоб наш фільм був одночасно жахливо веселим і смішним. Ми повертаємося до багатьох аспектів коренів лепрекона на різних рівнях, що захоплює мене найбільше. Проте ми також розуміємо, що потрібно привернути нову аудиторію. Тож це справді важке завдання", - сказав Варгас.

Глядачам надзвичайно сподобався мікс страху та гумору у фільмі про лепрекона. Під час відзначення 30-річчя оригінального стрічки її творець, Марк Джонс, підкреслив, що він намагався не просто створити звичайного монстра-вбивцю, а додати до картини елементи комедії (відомо, що кілька комедійних сцен були вилучені студією). Якщо Варгас зможе знайти правильний баланс між "жахливим" та "смішним", ребут може виявитися дуже привабливим.

Джерело: Мovieweb