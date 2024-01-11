sonyazhytkova .11 января, 2024 10

Майже п'ять десятиліть минуло з того часу, як Річард Драїфус ставав лицарем перед білою акулою у фільмі Стівена Спільберга, і тепер він збирається повторити це в новому фільмі "Into the Dee".

Прем'єра стрічки запланована цього року і сюжет розкриває історію групи дайверів, що в пошуках потонулого скарбу стають свідками вбивства, вчиненого сучасними піратами наркоторговцями. Проте це лише частина їхніх небезпечних пригод, оскільки на шляху до порятунку вони зіткнуться із смертоносною білою акулою, яка перешкоджає їхньому безпечному виходу з води.

Хоча характер Річарда Драїфуса в цьому фільмі ще не розкрито, відомо, що він об'єднає свої сили зі Скаут Тейлор-Комптон, відомою своєю роллю Лорі Строуд у переосмисленні "Хеллоуїну" Роба Зомбі, та Стюартом Таунсендом з "Королева проклятих". Режисерське керівництво фільмом покладено на Крістіана Сесму, а сценарій створений Джошем Ріджвеєм та Чедом Лоу.

"Into the Deep" відзначає повернення Річарда Драїфуса до жахливих акул після півстоліття. У світі напружених трилерів, цей фільм обіцяє особливий досвід завдяки участі легендарного актора. Після довгої перерви, Драїфус знову занурюється у цей жанр, приносячи свій неповторний стиль. Це важливий момент у кар'єрі актора та новий виток у жахах морського світу, де акули стають не лише морськими істотами, а й невід'ємною частиною кінематографії.

Джерело: Мovieweb