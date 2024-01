sonyazhytkova .11 января, 2024 12

Актор розглядав би можливість повернення до своєї популярної ролі диявольського Люцифера, але лише за умови ідеального сценарію.

Том Елліс у ролі чарівного головного героя серіалу, заснованого на персонажах DC Comics, створених Нілом Гейманом, отримав другий шанс після скасування, завдяки Netflix, який врятував проєкт і випустив три додаткових сезони, піднявши їхню кількість до шести. Незважаючи на те, що це дало можливість завершити серіал в повному обсязі, залишилася напіврозкрита сюжетна лінія, що породжує обговорення можливості створення продовження у вигляді фільму, після завершення шоу у вересні 2021 року.

Під час виступу в подкасті Inside of You with Michael Rosenbaum, Елліс зазначив, що розглядав би ідею відродження Люцифера, але тільки за певних умов. Він сказав:

"Я вважаю, щодо телебачення ми вже охопили все, як я зазначав раніше. Повертаючись до теми, вважаю, що єдиний спосіб, який спонукав би мене до повернення - це можливість створення фільму. Але він повинен бути дійсно якісним. Це не просто так, ми повинні узгодити сценарій та всі деталі. Тому що я вважаю, що одна з дивних речей, зокрема, працюючи тут, полягає в тому, що коли ти досяг успіху, люди просто хочуть більше, більше і більше. На жаль, тут, у Великобританії, здається, підходять до цього питання більш комерційно, де успішні люди намагаються задовольнити безмежну жадібність публіки.

Наприклад, у випадку серіалу "Міранда" було всього 20 епізодів. Тим не менше, він продовжує тримати культовий статус і має довготривале впливове значення, яке глядачі високо оцінюють, переглядаючи його знову. Проте причина обмеження кількості епізодів полягала в рішенні самої Міранди. Вона відмовилася від подальших робіт, бо це вимагало великих зусиль і творчих вкладень. Міранда вважала, що вона вже втілила свої ідеї в проєкті, і продовжувати тиснути та розбавляти продукт бездумно не було в її планах. Я мав великий шанс працювати з нею та поважаю її рішення".

Джерело: Мovieweb