sonyazhytkova .2 октября, 2024 12

Новий сезон "Гри в кальмара" наближається і новий тизер запрошує глядачів знову зануритися в жорстокі ігри.

У ролику, ми бачимо героя Гон Ю, відомого як продавець, котрий знову готується вербувати учасників для участі в смертельних змаганнях. Його персонаж зібрав злощасні червоні та сині конверти, одягнув свій костюм і вийшов на платформу метро. Час готуватися до нових небезпечних випробувань, в яких випадкові учасники не підозрюють про своє трагічне майбутнє.

Перший сезон закінчився тим, що герой Лі Чон Дже (Кі Хун) твердо вирішив зупинити кровопролитні ігри. Як розвиватимуться події для нього цього разу — поки залишається загадкою, але він націлився на свого головного ворога — Лідера (Лі Бьон Хон). Що стосується нових ігор, то деталі поки тримаються в таємниці, але, судячи з першого сезону, нас чекають ще більш зловісні версії дитячих забав.

Третій сезон серіалу вже підтверджений і стане фінальною частиною цього мегапопулярного проєкту Netflix. Як зазначив творець Хван Дон Хьок: "Я неймовірно радий оголосити дату виходу другого сезону та поділитися новинами про третій сезон, який завершить цю історію. Напружене протистояння між двома світами (Кі Хуна та Лідера) триватиме до самого фіналу, що чекає на вас наступного року".

Прем'єра другого сезону "Гри в кальмара" запланована на 26 грудня.

Джерело: Gamesradar