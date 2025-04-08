sonyazhytkova .8 апреля, 2025 4

У серпні Джон Сіна знову заряджає свій пістолет і вирушає рятувати світ — чи бодай влаштовувати вибухи в ім’я добра. Режисер вже переглянув перший епізод нового сезону і запевняє: це — любов із першого монтажу.

Прем’єра другого сезону популярного супергеройського серіалу відбудеться 21 серпня— цю дату було офіційно оголошено у спеціальному промо-ролику HBO, що вийшов після фіналу третього сезону Білого лотоса.

Попри всього кілька секунд нового матеріалу, де Джон Сіна у ролі Миротворця ефектно вривається через вікно, цього виявилося достатньо, аби Джеймс Ґанн підняв градус очікування до максимуму. "Я щойно закінчив монтаж та мікс першого епізоду вчора — і скажу одне: це одне з моїх улюблених творінь взагалі", — написав режисер у Twitter.

Хоча Ґанн нині з головою поринув у зйомки нового "Супермена" (де втілює Людину зі сталі Девід Коренсвет), сценарії до всіх серій "Миротворця 2" — його авторства. Проте режисером усіх епізодів він не виступить.

Сюжетно другий сезон розгортається після подій фільму "Супермен", і це — частина масштабної реконструкції всесвіту DC. І хоча Ґанн раніше визнавав, що перший сезон "Миротворця" вже не зовсім канон, "багато сюжетних ліній залишаться незмінними".

Тож готуйтеся: цього серпня на нас чекає не просто повернення героя у шоломі з голубом, а новий крок до масштабного супергеройського перезавантаження. Миротворець знову на варті — і цього разу він ще гучніший, шаленіший та небезпечніший.

Бо коли Ґанн каже, що це його улюблене дітище — краще повірити. Мир наближається… зі звуком вибуху.

Джерело: Gamesradar