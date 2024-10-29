sonyazhytkova .29 октября, 2024 5

Після успішного виходу жанрової картини "Субстанція", акторка приєднується до нового горору, який ідеально відповідає запитам популярної зірки.

Дія фільму розгортається в 1858 році і розповідає про молоду, ексцентричну гувернантку Вінфред Нотті (Квалі), яка прибуває до віддаленого готичного маєтку Енсор Хаус. Її завдання полягає в навчанні дітей етикету та ознайомленні їх з родинною історією, проте вона приховує свої психопатичні нахили. Поступово, в міру того як Вінфред адаптується до життя в Енсор Хаус, починають зникати працівники, і власники маєтку підозрюють, що з їхньою новою гостею щось не так.

Режисером проєкту виступає Закарі Вігон ("Святилище"), а сценарій написала Вірджинія Фейто ("Місіс Марч"), заснований на її майбутньому романі з такою ж назвою. Продюсером фільму є Дан Каган ("Longlegs"). Зйомки плануються на березень 2025 року.

Маргарет Квалі, яка здобула визнання за роль у серії Netflix "Покоївка" в 2021 році, має на своєму рахунку численні номінації на премії Еммі, Гільдії кіноакторів та Critics' Choice. Її портфоліо також включає роботи у фільмах "Одного разу в Голлівуді", "Види милосердя", "Бідолашні створіння" та "Фосс/Вердон". У найближчому майбутньому акторка з'явиться у стрічках "Люба, не треба" від Ітана Коена, "Блакитний місяць" від Річарда Лінклейтера, а також у "Хантингтоні" разом із Гленном Пауелом.

Ця історія обіцяє стати захоплюючим досвідом для шанувальників жанру, адже поєднує елементи психологічного трилера та готичного жаху.

Джерело: Deadline