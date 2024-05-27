sonyazhytkova .27 мая, 2024 7

Режисер четвертого анімаційного фільму "Кунг-Фу Панда" Майк Мітчелл нещодавно поділився своїм баченням щодо майбутнього п'ятої частини франшизи.

Після восьмирічної перерви, яка стала найдовшою в історії серії, четвертий фільм знову розпалив у шанувальників пристрасть до По та його захоплюючих пригод.

В інтерв'ю для ComicBook Мітчелл висловив свою непохитну рішучість продовжувати розширювати масштаби історії та екшену у майбутніх сиквелах. Він зазначив:

"Я вважаю, що незалежно від обставин ми будемо ставати масштабнішими. Незалежно від того, чи я працюю над фільмом, чи просто сиджу в залі для глядачів, ці фільми завжди будуть вражати".

Завдяки останньому фільму франшиза перевищила позначку в 2 мільярди доларів, затвердивши своє панування у світі анімації. "Кунг-Фу Панда 4" не лише завоювала серця глядачів, але й здобула значне місце у бокс-офісі, поступаючись лише "Дюні: Частина друга" та "Годзиллі проти Конга: Нова імперія" у цьогорічних касових зборах.

Одним з найяскравіших аспектів франшизи є виконання ролі По Дракона-Воїна Джеком Блеком, чия енергія та харизма оживляють історію. Мітчелл високо оцінив гру Блека, припускаючи, що популярність По може підтримувати інтерес до франшизи протягом багатьох частин.

"Якщо Джек Блек грає По, я вважаю, що цей персонаж може жити вічно. Він такий чарівний, такий наповнений дією. Не кажучи вже про те, що цей світ сповнений яскравих персонажів".

Окрім головного героя, Мітчелл натякнув на багатий набір персонажів у всесвіті "Кунг-Фу Панда", зокрема Люту П'ятірку, історії яких також заслуговують на увагу.

"Ми взяли невелику перерву від Лютої П'ятірки, і всі не можуть дочекатися, щоб побачити, чим вони займаються. Тут стільки історій для розповіді, і вони завжди пов'язані з великим екшеном. Важко уявити, що все відбуватиметься в одній кімнаті. У нас було стільки ідей для цього фільму, що ми просто не змогли всі втілити".

Новий персонаж у фільмі – Жень, озвучена Аквафіною, додає свіжого повороту до сюжету. Глава анімації Шон Секстон бачить великий потенціал для цього персонажа, натякаючи, що в майбутньому Жень може стати центральною фігурою.

Отже, "Кунг-Фу Панда 5" обіцяє бути ще масштабнішим і наповненим новими захоплюючими історіями, які продовжуватимуть радувати фанатів по всьому світу.

Джерело: Мovieweb