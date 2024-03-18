sonyazhytkova .18 марта, 2024 1

Хоча прем'єра майбутнього мюзиклу "Майкл" ще не відбулася,режисер Ден Рід вже ознайомився з сценарієм і назвав його "повним спотворенням", зокрема щодо звинувачень у сексуальних домаганнях покійного Короля поп-музики (за даними Deadline).

"Це чітка спроба повністю переписати звинувачення і відкинути їх як недостойні уваги, включаючи в себе повно брехні. В фільмі навіть не показують його наодинці з хлопчиками, хоча фактом є те, що він довгий час спільно спав з малими дітьми", - сказав Рід.

У відокремленому зверненні, про яке повідомляє Variety, режисер висловив своє обурення фільмом, який виключно позитивно показує Джексона у спілкуванні з дітьми:

"Фільм показує лише сторону Джексона, де він доглядає за дітьми, які хворіють на рак, танцює з маленькою дівчинкою на візку, або ж укладає маленьких хлопчиків, головним чином своїх племінників, перед сном", - каже він. "Відчувається, що творці фільму просто заблоковані в кімнаті з Джоном Бренкою і їм просто сказали, що писати".

У фільмі "Майкл", режисованому Антуаном Фукуа, Майлз Теллер виконує роль Джона Бренко, розважального адвоката, який був найнятий менеджером Майкла Джексона та є співвиконавцем у справах з його спадщиною. У головних ролях також виступають племінник Джексона, Джафар Джексон, як сам музикант, Колман Домінго як батько Джексона, Джо, і Нія Лонг у ролі матері Джексона, Катерини.

Джерело: Мovieweb