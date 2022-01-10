В Твиттере появились промо-фотографии суперзлодеев Пингвина и Загадочника, которые будут противостоять Брюсу Уэйну в предстоящем «Бэтмене».

Первого сыграл Колин Фаррелл, но актера совершенно невозможно узнать за уродливым гримом. Второго — Пол Дано, но его также не видно, поскольку Загадочник облачен в костюм и маску.

Напомним, в образе самого Бэтмена предстанет Роберт Паттинсон. Зои Кравиц изобразит Женщину-кошку, Джеффри Райт — комиссара Гордона, Энди Серкис — дворецкого Альфреда. Фильм позиционируется как детективный нуар, а не супергеройский экшен. Релиз запланирован на 4 марта 2022.

Появились фото Пингвина и Загадочника из «Бэтмена»

Появились фото Пингвина и Загадочника из «Бэтмена»