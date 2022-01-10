Появились фото Пингвина и Загадочника из «Бэтмена»

Анастасия Лях .10 января, 2022 5

На фото: Пингвин и Загадочник в фильме "Бэтмен" 2022

В Твиттере появились промо-фотографии суперзлодеев Пингвина и Загадочника, которые будут противостоять Брюсу Уэйну в предстоящем «Бэтмене».

Первого сыграл Колин Фаррелл, но актера совершенно невозможно узнать за уродливым гримом. Второго — Пол Дано, но его также не видно, поскольку Загадочник облачен в костюм и маску.