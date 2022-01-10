Появились фото Пингвина и Загадочника из «Бэтмена»
Анастасия Лях
.10 января, 2022
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На фото: Пингвин и Загадочник в фильме "Бэтмен" 2022
В Твиттере появились промо-фотографии суперзлодеев Пингвина и Загадочника, которые будут противостоять Брюсу Уэйну в предстоящем «Бэтмене».
Первого сыграл Колин Фаррелл, но актера совершенно невозможно узнать за уродливым гримом. Второго — Пол Дано, но его также не видно, поскольку Загадочник облачен в костюм и маску.
Напомним, в образе самого Бэтмена предстанет Роберт Паттинсон. Зои Кравиц изобразит Женщину-кошку, Джеффри Райт — комиссара Гордона, Энди Серкис — дворецкого Альфреда. Фильм позиционируется как детективный нуар, а не супергеройский экшен. Релиз запланирован на 4 марта 2022.