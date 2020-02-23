Появились фото со съемок «Бэтмена»

Анастасия Лях .23 февраля, 2020 4

В Твиттере появились фотографии со съемок картины «Бэтмен», которые в настоящее время проходят в Лондоне.

Напомним, роль Брюса Уэйна на сей раз исполняет Роберт Паттинсон. Однако на опубликованных снимках изображен не актер, а его дублер в костюме человека-летучей мыши. Он, судя по всему, выполняет какие-то трюки на мотоцикле.

Также напомним, что в режиссерском кресле находится Мэтт Ривз, который собирается рассказать историю молодого Бэтмена в стилистике детективного нуара. По сюжету Уэйн будет не столько драться с плохими парнями, сколько расследовать цепь загадочных политических убийств, терроризирующих Готэм в разгар предвыборной кампании на пост нового мэра.

Релиз «Бэтмена» запланирован на 24 июня 2021 года.