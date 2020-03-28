Анастасия Лях .28 марта, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "Фантастические звери и места их обитания"

Актер Дэн Фоглер, который играет в фэнтезийной франшизе Якоба Ковальски (друга Ньюта Скамандера), поделился с изданием Syfy Wire некоторыми подробностями третьего фильма.

По его словам, действие триквела развернется во время Второй мировой войны, так что помимо магических противостояний персонажи будут вовлечены в реальные батальные сцены. Также Фоглер отметил, что по духу третья часть будет ближе к первой картине, чем к «Преступлениям Гриндельвальда».

Напомним, ранее сообщалось, что локацией третьего фильма станет Рио-де-Жанейро , но об этом Фоглер ничего не сказал.