Актер Дэн Фоглер, который играет в фэнтезийной франшизе Якоба Ковальски (друга Ньюта Скамандера), поделился с изданием Syfy Wire некоторыми подробностями третьего фильма.
По его словам, действие триквела развернется во время Второй мировой войны, так что помимо магических противостояний персонажи будут вовлечены в реальные батальные сцены. Также Фоглер отметил, что по духу третья часть будет ближе к первой картине, чем к «Преступлениям Гриндельвальда».
Напомним, ранее сообщалось, что локацией третьего фильма станет
Съемки продолжения приключений магозоолога Ньюта Скамандера должны были стартовать 16 марта, но были отложены на неопределенный срок