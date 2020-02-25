Появились новые фото со съемок «Венома 2»

Анастасия Лях .25 февраля, 2020 14

На фото: Том Харди и Вуди Харрельсон на съемках "Венома 2"

В Инстаграме Тома Харди появились свежие фотографии со съемок сиквела «Венома». На них помимо самого Харди, исполняющего главную роль, можно увидеть режиссера Энди Серкиса и Вуди Харрельсона, играющего антагониста.

Напомним, в продолжении Харди вновь предстанет в образе журналиста Эдди Брока, который делит свое тело и сознание с инопланетным симбиотом Веномом. Главным злодеем выступит серийный убийца Клетус Кэссиди (Харрельсон), который после слияния с симбиотом превратился в суперзлодея Карнажа. Мишель Уильямс вернется в роли бывшей жены Брока.

Больше о сюжете пока ничего неизвестно. Релиз сиквела запланирован на 2 октября 2020.