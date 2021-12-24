Анастасия Лях .24 декабря, 2021 6

Журнал Empire раздобыл любопытную сюжетную деталь предстоящего долгожданного сиквела «Аватара».

Ранее говорилось, что у Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), которые станут семьей на Пандоре, родятся дети (синекожие, как и все члены племени На’ви). Но оказывается, у них также будет приемный сын. И он будет человеком.

Продюсер Джон Ландау рассказал, что по сюжету Джейк решит усыновить мальчика, которого люди, вновь прилетевшие на Пандору разорять ее ресурсы, бросят на военной базе. Но когда герой приведет мальчика домой, это очень не понравится Нейтири, ненавидящей всех поголовно людей за то, что те сделали с ее планетой и ее собратьями.

Напомним, релиз «Аватара 2» запланирован на декабрь 2022 года.