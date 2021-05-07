Анастасия Лях .7 мая, 2021 6

Студия Paramount выпустила финальный трейлер долгожданного сиквела «Тихого места», а украинские дистрибьюторы обнародовали дату релиза в отечественном прокате.

Напомним, продолжение посредством флэшбэков расскажет о том дне, когда впервые напали таинственные монстры и начался апокалипсис. В настоящем же времени героиня Эмили Блант с тремя детьми, лишившаяся мужа, снова будет пытаться выжить. Но на этот раз ее семье придется столкнуться не только с прожорливыми слепыми тварями, обладающими исключительным слухом, но и с другими выжившими, от которых неизвестно чего ждать: помощи или угрозы.