Издание Daily Mail поделилось первыми фотографиями со съемочной площадки фильма «Тор: Любовь и гром».

На фото видно исполнителя главной роли Криса Хемсворта, а также команду из «Стражей галактики»: Криса Пратта (Звездный лорд), Карен Гиллан (Небула) и Шона Ганна (Краглин). Неизвестно, насколько значительным будет присутствие «Стражей» в сюжете, но скорее всего, раз Тайка Вайтити начал съемки со сцен с их участием, это будет больше камео, чем полноценная активность.

Сюжет держится в секрете. Известно лишь, что Натали Портман вернется к образу Джейн Фостер, земной возлюбленной Тора, но только на этот раз она предстанет в ипостаси Женщины-Тора с молотом Мьельниром в руке.

Релиз «Любви и грома» намечен на 5 мая 2022.

Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»

Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»

Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»

Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»

Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»

Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»

Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»