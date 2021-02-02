Появились первые фото со съемок четвертого «Тора»

Анастасия Лях .2 февраля, 2021 6

Издание Daily Mail поделилось первыми фотографиями со съемочной площадки фильма «Тор: Любовь и гром».

На фото видно исполнителя главной роли Криса Хемсворта, а также команду из «Стражей галактики»: Криса Пратта (Звездный лорд), Карен Гиллан (Небула) и Шона Ганна (Краглин). Неизвестно, насколько значительным будет присутствие «Стражей» в сюжете, но скорее всего, раз Тайка Вайтити начал съемки со сцен с их участием, это будет больше камео, чем полноценная активность.

Сюжет держится в секрете. Известно лишь, что Натали Портман вернется к образу Джейн Фостер, земной возлюбленной Тора, но только на этот раз она предстанет в ипостаси Женщины-Тора с молотом Мьельниром в руке.

Релиз «Любви и грома» намечен на 5 мая 2022.