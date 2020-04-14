Появились первые кадры из «Дюны» Дени Вильнева

Дени Вильнев
На снимках изображены персонажи Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Зендаи, Джейсона Момоа, Хавьера Бардема. Напомним, Шаламе исполняет главную роль, отпрыска могущественной феодальной семьи Пола Атрейдеса, который должен установить мир между семьями, сражающимися за право контролировать планету Арракис и ее волшебное вещество «спайс», позволяющее путешествовать через вселенную.
Адаптация Вильнева заявлена как дилогия, первая часть которой выйдет на экраны 17 декабря 2020 года.
Очень жду этот проект и надеюсь, что не зря. По костюмам трудно что-то сказать, тем более, что в кино всё воспринимается не так, как на фото со съёмок.
Ну как-то костюмы выглядят не очень, надеюсь на талант Вельнёва и что фильм выйдет вовремя.