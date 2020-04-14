Появились первые кадры из «Дюны» Дени Вильнева

Анастасия Лях .14 апреля, 2020 12

На фото: Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон в фильме "Дюна"

Дени Вильнев наконец-то поделился фотографиями со съемок и официальными кадрами из экранизации научной фантастики Фрэнка Герберта «Дюна», которую можно назвать самым ожидаемым проектом 2020 года.

На снимках изображены персонажи Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Зендаи, Джейсона Момоа, Хавьера Бардема. Напомним, Шаламе исполняет главную роль, отпрыска могущественной феодальной семьи Пола Атрейдеса, который должен установить мир между семьями, сражающимися за право контролировать планету Арракис и ее волшебное вещество «спайс», позволяющее путешествовать через вселенную.

Адаптация Вильнева заявлена как дилогия, первая часть которой выйдет на экраны 17 декабря 2020 года.