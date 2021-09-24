Появились первые кадры второго сезона ромкома "Эмили в Париже"

Таня Гончаренко .24 сентября, 2021 4

Первыми кадрами второго сезона сериала "Эмили в Париже" поделилась исполнительница главной роли Лили Коллинз в своем Инстаграм.

"Наконец, первый взгляд на "Эмили в Париже". Я так взволнована возможностью делить съемочную площадку с таким невероятным актерским составом. Не могу дождаться, когда вы, друзья, увидите все, что происходит. Вас ждет настоящее удовольствие. А пока, bisous bisous!", – написала Лили.

Напомним, сериал рассказывает историю американской девушки по имени Эмили Купер, которая внезапно получает работу в Париже. Эмили придется развивать маркетинговые стратегии фирмы и вести социальные сети. Однако с первых дней в Париже онапонимает, что найти общий язык с коллегами ей не так просто. По этой причине, девушка быстро поражает окружающих креативными идеями и завоевывает дружбу, а также, находит время на личную жизнь.

Первый сезон вышедший в октябре 2020 года быстро завоевал внимание публики и вошел в список 10 самых просматриваемых сериалов на Netflix.

Шоураннером проекта выступает Даррен Стар, известный как создатель сериалов "Секс в большом городе".

Во втором сезоне будет десять серий. Дата релиза пока не обнародована.

"Наконец, первый взгляд на "Эмили в Париже". Я так взволнована возможностью делить съемочную площадку с таким невероятным актерским составом. Не могу дождаться, когда вы, друзья, увидите все, что происходит. Вас ждет настоящее удовольствие. А пока, bisous bisous!", – написала Лили Коллинз.

https://kino.24tv.ua/ru/nastojashhee-udovolstvie-netflix-predstavil-pervye-kadry-vtorogo_n1747025