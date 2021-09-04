Анастасия Лях .4 сентября, 2021 2

На Венецианском кинофестивале состоялась долгожданная премьера «Дюны» Дени Вильнева. И на агрегаторе англоязычных рецензий Rotten Tomatoes уже появились первые отзывы.

В целом критики хвалят экранизацию. Практически все отмечают ее визуальное великолепие и величие. Так, рецензент издания IGN назвал новую работу Вильнева «техническим чудом». Журналист Vanity Fair отметил «визуальное совершенство». А в Independent сказано, что от «Дюны» «веет таким величием, что невозможно поверить, что этот фильм вообще существует».

В то же время критики корят режиссера за отсутствие эмоциональности, невозможность сопереживать персонажам. Некоторым не понравился выбор актеров на те или иные роли.

Напомним, в украинском прокате «Дюна» стартует 16 сентября.