Анастасия Лях .30 сентября, 2021 2

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Западные критики посмотрели долгожданную 25-ю серию бондианы и поспешили высказаться.

Судя по отзывам и рейтингу на агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes, фильм суровым обозревателям понравился. Рейтинг критиков на данный момент составляет 82% на основании 97 мнений.

Рецензенты пишут, что это достойное завершение эпохи Дэниэла Крэйга в роли 007. Отмечают, что фильм очень длинный, самый длинный в рамках франшизы, но настолько увлекательный, что время пролетает незаметно.

Питер Брэдшоу из Guardian назвал работу режиссера Кэри Фукунаги самоуверенной, бросающей публике вызов и ввергающей ее в состояние шока. А Роберт Дэниелс из The Playlist отметил «душераздирающий» финал.

В украинском прокате «Не время умирать» стартует уже сегодня, 30 сентября.