Анастасия Лях .26 октября, 2021 9

«Вечные», которых марвеловские фанаты ждали долго и с нетерпением, обзавелись первыми профессиональными рецензиями. Западные критики разделились на два лагеря: кто-то в восторге, кто-то дико разочарован.

Разочарованные пишут, что это едва ли не самый скучный фильм Marvel, путаный, хаотичный, многословный, нагроможденный, очень длинный, невнятный и даже бредовый, лишенный фирменного марвеловского остроумия и самоиронии. Мол, картина не предлагает ничего нового, свежего в супергеройском жанре и что вообще это марвеловский «промах космических масштабов».

Другие же, кому фильм понравился, пишут, что «Вечные» не похожи ни на один из проектов Marvel, что постановщица Хлоя Чжао создала мощные концепты и характеры, и что это настоящая эволюция марвеловской киновселенной, крутой поворот в четвертой фазе. А еще «удар ниже пояса» по застойным марвеловским лекалам.

В украинском прокате «Вечные» стартуют 4 ноября.