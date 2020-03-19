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Об этом заявил создатель франшизы Джеффри Реддик, который как раз и использовал эпитет «классический». Он отметил, что речь идет не о перезагрузке, так как перезапуск подразумевает некое новое прочтение старой истории, а о возвращении в старую добрую вселенную, но с новыми, естественно, персонажами.
Напомним, первый «Пункт назначения», в котором Смерть поочередно догоняла всех, кому удалось ее избежать, вышел на экраны в 2000 году и стал кассовым хитом. Последний на сегодняшний день «Пункт», пятый, прошелся по кинотеатрам в