Анастасия Лях .19 марта, 2020 12

Популярная молодежная слэшер-франшиза действительно возвращается на экраны. Как пишет Digital Spy, новый фильм будет не переосмыслением, а еще одним классическим «Пунктом назначения».

Об этом заявил создатель франшизы Джеффри Реддик, который как раз и использовал эпитет «классический». Он отметил, что речь идет не о перезагрузке, так как перезапуск подразумевает некое новое прочтение старой истории, а о возвращении в старую добрую вселенную, но с новыми, естественно, персонажами.