Популярная молодежная слэшер-франшиза действительно возвращается на экраны. Как пишет Digital Spy, новый фильм будет не переосмыслением, а еще одним классическим «Пунктом назначения».

Об этом заявил создатель франшизы Джеффри Реддик, который как раз и использовал эпитет «классический». Он отметил, что речь идет не о перезагрузке, так как перезапуск подразумевает некое новое прочтение старой истории, а о возвращении в старую добрую вселенную, но с новыми, естественно, персонажами.

Напомним, первый «Пункт назначения», в котором Смерть поочередно догоняла всех, кому удалось ее избежать, вышел на экраны в 2000 году и стал кассовым хитом. Последний на сегодняшний день «Пункт», пятый, прошелся по кинотеатрам в 2011-м и тоже был вполне прибыльным.